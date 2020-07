Nadji Jeter, il protagonista di Marvel Spiderman: Miles Morales, ringrazia su Twitter per la possibilità datagli

Nadji Jeter, colui che ha prestato le sue sembianze al protagonista di Marvel’s Spiderman: Miles Morales nel suo capitolo stand-alone per PlayStation 5, ha ringraziato con un post su Twitter per la possibilità datagli completa di alcune foto del motion capture del gioco.

Ecco una traduzione del post:

To become a character so impactful Means the World to me.

The story of Miles is what this generation & the next need!

I just thank the heavens above for blessing me with the opportunity & responsibility to bring him to Life!! #MilesMoralesps5 pic.twitter.com/iz2vLZrHgD

— Nadji (@NajJeter) July 24, 2020