L’avventura di horror psicologico What Happened sarà disponibile su PC dal 30 luglio

What Happened conduce i giocatori attraverso lo specchio della psiche di un giovane liceale americano, tra i ricordi ingannevoli e le potenti allucinazioni visive che Stiles dovrà affrontare e superare. Nel corso di un viaggio inquietante, i giocatori dovranno risolvere enigmi, evitare l’abbraccio dei demoni e affrontare incontri sorprendenti in ambientazioni in costante mutazione.

What Happened , l’avventura di horror psicologico in prima persona per PC (Steam) metterà alla prova la vostra empatia a partire dal 30 luglio. Aiuta Stiles, uno studente del liceo, ad affrontare i suoi demoni interiori.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.