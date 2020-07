Lo sparatutto Tannenberg disponibile su console

Tannenberg, il videogioco sparatutto a squadre, è disponibile su Xbox One e PlayStation 4, con qualcosa in più!

Tannenberg riporta fedelmente i combattimenti al fronte orientale della prima guerra mondiale su Xbox One (X) e PlayStation 4 (Pro). Armi, uniformi ed effetti sonori sono accuratamente riprodotti e insieme alle mappe ispirate ai veri campi di battaglia offrono ai giocatori intensi combattimenti al confine con l’Impero Russo.

Se Verdun si è concentrato sulla guerra di trincea al fronte occidentale, Tannenberg vuole offrire ai giocatori una maggiore libertà di movimento per riprodurre fedelmente la guerra di manovra vista al fronte orientale. Come bonus, una mappa del tutto nuova è disponibile per le versioni console e PC di Tannenberg: i punti di cattura della città di Przemyśl sono posizionati attorno alla fortezza che fu teatro dell’assedio più lungo della prima guerra mondiale.

Tannenberg è disponibile al prezzo di €19,99. Guarda il trailer di lancio e la nuova mappa qui:

Microsoft Store: https://bit.ly/38E8vKd

PlayStation Store: https://bit.ly/321denQ

Autentici combattimenti al fronte orientale

Le battaglie in Tannenberg portano fino a 40 giocatori sul fronte orientale della prima guerra mondiale. È possibile affrontare lo Zar dell’Impero russo, Guglielmo II di Germania e diversi paesi più piccoli coinvolti ne “la guerra per porre fine a tutte le guerre”. L’obiettivo è conquistare i settori chiave e rubare tutti i punti vittoria del nemico, ma fate attenzione a non essere tagliati fuori dal vostro quartier generale!

Tra le armi c’è l’artiglieria pesante come fucili, pistole e granate, gas soffocanti, mentre per gli scontri ravvicinati sono presenti baionette e sciabole. Ci sono 7 squadre con ruoli ed equipaggiamenti differenti, dai Cosacchi russi alla Fanteria tedesca. Sono presenti anche paesi partecipanti alla guerra meno noti come Romania, Bulgaria, Austria-Ungheria e Lettonia.

Le mappe coprono i territori attraverso il vasto fronte orientale, dai villaggi polacchi bruciati e dalle profonde foreste alle cime delle montagne rumene e alle paludi lettoni. Combatti intorno a chiese di legno, treni blindati e trincee costruite in fretta sulle colline ucraine. In occasione del lancio su console, è in arrivo una nuova mappa su Tannenberg!

Fortezza d’assalto Przemyśl è la nuova mappa su console e PC

Per ringraziare la community per il supporto e l’entusiasmo che hanno accompagnato l’uscita su console, abbiamo aggiunto una nuova mappa: la fortezza austro-ungarica di Przemyśl.

Per 113 giorni i difensori austro-ungarici alla città di Przemyśl resistettero alle truppe russe, prima di essere costretti alla resa. È stato teatro del più lungo assedio della prima guerra mondiale. Nel gioco, Przemyśl consente di combattere attorno a grandi fortificazioni, postazioni d’armi e mura di mattoni, in netta contrapposizione con i vasti campi di battaglia delle mappe di Tannenberg.

Realizzato per console

Dalle prestazioni alla schermata di controllo, tutto è stato ottimizzato per console, con una qualità alla pari di Verdun Remastered, ben accolto pochi mesi fa. Ancora meglio, Tannenberg sfrutterà al massimo le potenzialità di PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

“Siamo orgogliosi di pubblicare il nostro primo videogioco completamente in-house su Xbox One e PlayStation 4 oggi!” affermano gli sviluppatori e il co-fondatore di M2H, Mike Hergaarden. “Grazie all’esperienza acquisita con il nostro famoso Verdun Remastered, abbiamo rielaborato tutto, dall’interfaccia alle opzioni grafiche per ogni console. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ne pensa la community della battaglia al fronte orientale durante la prima guerra mondiale”.

Tannenberg fa parte dell’autentica serie di videogiochi sulla prima guerra mondiale che cerca in ogni modo di riportare diversi dettagli storici. I giocatori possono acquistare il titolo a €19,99 o prendere il WW1 Games bundle su PlayStation 4 che, oltre a Verdun e Tannenberg, include 12 avatar della serie.