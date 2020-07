Everwild: il misterioso titolo di Rare si mostra all’Xbox Games Showcase

By Domenico Coscione

Ieri pomeriggio durante l’Xbox Games Showcase è stato presentato un nuovo titolo sviluppato da Rare chiamato Everwild.

Dal trailer mostratoci durante l’evento, che potete trovare in calce alla notizia, Everwild è ambientato in un misterioso mondo circondato dalla natura e arti mistiche che sanno affascinare con i loro giochi di colori, anche se al momento non si conoscono altri dettagli.

Molti altri giochi sono stati mostrati durante l’Xbox Games Showcase come Halo Infinite, The Falconeer, Avowed e Fable.