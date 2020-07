Xbox Game Showcase chiude in bellezza con il trailer di Fable

By Domenico Coscione

L’Xbox Games Showcase, l’evento Microsoft svoltosi ieri, ha chiuso col botto presentando il trailer di Fable, una delle saghe più attese e amate dai fan del colosso di Redmond.

Dai pochi dettagli visti nel trailer, che potrete trovare alla fine di questa news, molte teorie hanno iniziato a palesarsi nella rete tra le quali spicca la presenza di elementi MMO all’interno di questo nuovo titolo. Molti leaker e appassionati, tra cui l’analista Daniel “ZugheX” Ahmad sembrano essere convinti di questa teoria ma non come si aspetterebbero i fan, cioè un vero e proprio MMORPG, ma più come una sorta di condivisione del mondo di gioco con altri giocatori con cui condividere onore e gloria.

Oltre all’annuncio di Fable durante l’evento sono stati mostrati tanti titoli importanti e che usciranno al lancio della console come Halo Infinite, che ha aperto la presentazione, The Falconeer e Avowed.