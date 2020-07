Avowed: presentato il nuoto titolo di Obsidian durante l’Xbox Games Showcase

Durante l’Xbox Games Showcase sono stati presentati numerosi titoli tra cui Avowed, il nuovo titolo di Obsidian Entertainment.

Il gioco è un RPG in prima persona ambientato nel mondo di Eura, costruito da zero, in cui è stata sfruttata al massimo la potenzialità della nuova console di Microsoft. Non si conoscono ulteriori dettagli oltre a quelli visti nel trailer, che trovate in calce alla notizia, quindi dovremo aspettare ulteriori dettagli. Oltre ad Avowed sono stati presentati ulteriori titoli come The Falconeer e Halo Infinite.