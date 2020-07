Ubisoft: i suoi giochi per la prossima generazione di console non aumenteranno di prezzo

Ubisoft, al centro di tantissime novità come il nuovo appuntamento per Ubisoft Forward e Skull & Bones, ha dichiarato che i suoi titoli per la next gen avranno lo stesso prezzo dei giochi per l’attuale generazione di console.

Durante la presentazione dei dati fiscali il CEO di Ubisoft ha annunciato:

Per i giochi di questo Natale pensiamo di uscire con gli stessi prezzi della precedente generazione di console, quindi il prezzo resterà sui $ 60.

La questione del prezzo è un argomento un po’ difficile che vede due scuole di pensiero che però non riescono a ottenere una posizione chiara. E voi? Cosa ne pensate? Siete d’accordo sull’aumento di prezzo dei titoli per la next gen oppure no? Fateci sapere la vostra, con un commento.