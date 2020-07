Frédérick Duguet, direttore finanziario di Ubisoft, ha confermato che Skull & Bones è ancora in lavorazione e arriverà nel 2021.

La conferma arriverebbe dal report per gli azionisti in cui ha registrato dei dati da record, che vedrebbero dei rumor secondo i quali il titolo in questione fosse stato azzerato trasformandolo in un live service, i cui lavori stanno procedendo bene.

Oltre a Skull & Bones ci sono ulteriori 3-4 giochi principali che verranno pubblicati sempre nel 2021, quindi potremo vederli anche su PlayStation 5 e Xbox Series X oltre alla current-gen ma dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti per conoscere qualcosa di concreto.