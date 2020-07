Aperti i pre-order di Yakuza: Like a Dragon

SEGA ha anche annunciato oggi che Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile per PlayStation 5 in Occidente e, come annunciato precedentemente, anche su Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. Questa notizia si aggiunge al supporto Smart Delivery di Xbox Series X, già annunciato. È in programma anche un aggiornamento per il lancio della versione occidentale per PlayStation 5 e maggiori dettagli verranno svelati prossimamente.

Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile in Occidente per Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, e Steam a novembre 2020 (la versione per Xbox Series X sarà disponibile al day one del lancio della console e la versione PlayStation 5 seguirà in un secondo momento). La già annunciata Day One Edition è ora stata rinominata Day Ichi (“uno” in Giapponese) Edition, e sarà accompagnata dalle edizioni Hero e Legendary Hero, disponibili per il pre-order digitale a partire da oggi.

Il trailer “Heroes of Tomorrow” di Yakuza: Like a Dragon è ora disponibile su canale ufficiale Youtube di SEGA – ascolta il talentuoso cast inglese in azione, oltre a scoprire i dettagli sui pre-order delle nuove edizioni: https://www.youtube.com/watch? v=HTyUJ-DrE3Q

Yakuza Like a Dragon – Pre-order delle tre edizioni

Oggi sono state svelate diverse edizioni di Yakuza: Like a Dragon: