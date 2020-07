Lunch A Palooza debutta oggi su Xbox One

Il team sviluppatore indipendente Seashell Studio è lieto di annunciare che il suo frenetico gioco multiplayer di genere alimentare, Lunch A Palooza, sarà disponibile per Xbox One a $ 19,99 / € 19,99 / £ 16,74. Lunch A Palooza ti offrirà ore di divertimento, con deliziosi piatti che lottano per diventare l’ultimo pasto in piedi.

“La cena è servita! Luncha A Palooza è finalmente arrivato su Xbox One portando i combattimenti alimentari più caotici che tu abbia mai visto”, afferma Rodrigo Cuadriello di Seashell Studio. “Troverai power-ups molto divertenti, puoi usare trappole e anche molti pericoli ti attendono in ogni livello, è molto divertente che non vorrai perderti!”

Lunch A Palooza offre un menu completo di diverse modalità di gioco per soddisfare ogni palato. La “Portata Principale” è un gioco tutti contro tutti in cui ogni giocatore, con cinque vite a disposizione, lotta per essere l’ultimo piatto sulla tavola. “Buffet Reale” è una versione “all you can eat” della “Portata Principale”, con vite illimitate per ogni giocatore ma un tempo stabilito per eliminare la concorrenza, dove il giocatore con meno cadute dal tavolo vince la partita. Se preferite qualcosa di più semplice, il “Contorno” offre battaglie di squadra, e ultimo ma non meno importante è lo speciale dello chef, “Il Re della Cloche”, in cui i giocatori si battono per il dominio della cloche.

Con quattro portate di modalità di gioco, un cast colorato di stravaganti personaggi e controlli intuitivi, Lunch A Palooza vi offre un’entusiasmante festa a tavola dove tutti sono invitati.

Nel 2019, “Lunch A Palooza” è stato finalista dell’Indie Prize Showcase per GameDaily Connect negli Stati Uniti e Asia, e pluripremiato per due anni consecutivi nello Showroom di Pixelatl in Cuernavaca, Messico.