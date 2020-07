A novembre Farming Simulator 19 ci porta nei pascoli alpini

Farming Simulator 19, il celebre campione di vendite di GIANTS Software e Focus Home Interactive, si appresta a diventare ancora più ricco di contenuti grazie al rilascio di Alpine Farming Expansion, in arrivo il 12 novembre per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One! Le buone notizie per i fan della saga non finiscono qui dato che Focus Home Interactive ha annunciato anche il rilascio della Premium Edition di Farming Simulator 19 che arriverà il 12 novembre in edizione digitale per PC e in versione fisica per tutte le piattaforme di gioco.

L’espansione Alpine Farming arricchirà ulteriormente Farming Simulator 19 grazie a una nuovissima ambientazione alpina e a oltre 30 autentici veicoli e macchinari agricoli di famosi produttori tra cui Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac e SIP.

La Premium Edition includerà Farming Simulator 19, una raccolta di contenuti aggiuntivi provenienti da 10 DLC ufficiali e le espansioni Alpine Farming e Platinum Expansion. La versione fisica della Premium Edition conterrà uno splendido artbook di 72 pagine dedicato al mondo di Farming Simulator 19!

L’espansione Alpine Farming verrà rilasciata il 12 novembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo contenuto aggiuntivo può essere prenotato già ora per PC e verrà incluso anche all’interno di Farming Simulator 19 Premium Edition, che sarà disponibile in versione fisica per tutte le piattaforme di gioco a partire dal 12 novembre.