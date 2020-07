The Outer Worlds: nuovi contenuti in arrivo?

Stando agli ultimi indizi rilasciati in giro da Obsidian potrebbero esserci nuovi contenuti in arrivo per The Outer Worlds.

Tra i vari indizi troviamo un tweet, che trovate in calce alla notizia, di cui si parla di comunicazioni ai dipendenti di Halcyon e sul sito ufficiale che cita messaggi speciali in arrivo da Spacer’s Choice, al quale susseguono pubblicità del gioco.

Le ultime informazioni rilasciate dagli sviluppatori avevano detto che:

Al momento non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma appena verranno rilasciati non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente.

Greetings employees of Halcyon,

The Board is pleased to announce that we have been able to acquire a portion of The Outer Worlds website! Feel free to take an additional 5-minute break today to visit the website, you've earned it! 🚀✨https://t.co/g3ADukdpfw

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) July 20, 2020