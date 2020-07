Splatoon 2: ecco quando ci sarà il nuovo Splatfest

Nintendo fa sapere ai fan di Splatoon 2 che ci sarà un nuovo evento a riguardo che si svolgerà il 3 agosto 2020 a partire dalla mezzanotte italiana, dando il via allo Splatfest di Agosto.

In questo evento potremo scegliere di far parte di due team: gallina oppure uovo. Inoltre, si festeggia il terzo anniversario del gioco in concomitanza con l’evento. Come già sappiamo infine, il supporto con ulteriori contenuti al titolo è stato interrotto e non riprenderà, anche se questa decisione ha lasciato i fan senza parole.

We're getting into the anniversary spirit & taking another crack at a classic #Splatfest question! It’s your second chance to answer the conundrum of which came first, the Chicken or the Egg?

Get ready to pick your side when this 48-hour Splatfest begins 8/21 at 3pm PT! pic.twitter.com/1H8yhS1MLO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 21, 2020