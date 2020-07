Mafia: Definitive Edition si mostra in un lungo video gameplay

Mafia: Definitive Edition si mostra in un lungo video gameplay

By Domenico Coscione

Dopo i vari leak e rumor sparsi per la rete arriva in queste ore la conferma della comparsa di un lungo video per Mafia: Definitive Edition che mostra una lunga sessione di gameplay.

In questi 14 minuti di video, che trovate qui sotto alla notizia, possiamo vedere le modifiche tecniche effettuate rispetto al capitolo originale con tanto di commento degli sviluppatori che ne illustrano i cambiamenti, ma la storia è stata lasciata intatta.

Prima di lasciarvi alla visione del gameplay, vogliamo ricordarvi che Mafia: Definitive Edition uscirà il 25 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.