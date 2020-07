Disponibile il primo libro di ricette di Destiny

Bungie e Insight Edtion presentano Destiny: The Official Cookbook che raccoglie le ricette preferite dai Guardiani in tutto il Sistema Solare.

Basato sull’acclamata serie di videogiochi di Bungie Destiny, questo cookbook ufficiale contiene diverse ricette ispirate ai Guardiani e alle ambientazioni viste in tutto l’espansivo universo di gioco.

Eva Levante ha viaggiato in tutto il mondo dopo gli eventi della Guerra Rossa raccogliendo una grande varietà di ricette dopo aver incrociato il proprio cammino con quello di molti Guardiani e aver tratto insegnamenti dalle loro avventure.

Crea cibi deliziosi dalla sua variegata lista di ricette ispirate al mondo unico di gioco grazie a istruzioni passo passo e foto a colori e aiuta, guida e ispira i fan a intraprendere la propria avventura culinaria attraverso il Sistema Solare.

Perfetto per tutti i Cacciatori, Titani e Stregoni, Destiny: The Official Cookbook contiene fantastiche ricette e storie che celebrano il vasto universo multiplayer di Destiny. Perfetto mentre si gioca alla Stagione degli Arrivi disponibile ora in Destiny 2.