Ninja Gaiden potrebbe ritornare su Xbox Series X? Secondo alcuni rumor, si

By Domenico Coscione

Alcuni presenti leaker hanno iniziato a lasciare in giro indizi, uno di questi è il tweet in calce alla notizia, per un presunto ritorno di una delle saghe più giocate e difficili nel mondo videoludico, ovvero Ninja Gaiden.

La serie targata Team Ninja è protagonista di molte voci di corridoio che si stanno diffondendo su internet a macchia d’olio. Stando a queste voci, il nuovo titolo potrebbe essere un’esclusiva Xbox Series X e potrebbe essere presentato durante l’Xbox Game Showcase.

Ovviamente, le informazioni qui riportate non sono confermate in alcun modo quindi dovremo aspettare sempre un segno ufficiale da parte di Team Ninja e Microsoft. Cosa ne pensate voi? Vi piacerebbe tornare a menar fendenti con Ryu Hayabusa?