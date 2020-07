The Medium: Bloober Team ha un alto budget e non ha paura ad usarlo!

Bloober Team durante un’intervista ha dichiarato qualche interessante novità per The Medium, uno dei titolo presentati durante l’ultimo evento Microsoft.

Lo studio di sviluppo infatti, ha dichiarato di essere riuscito ad ottenere un budget di 30 milioni di zloty, ovvero circa 7 milioni di euro, potendo portare il titolo al cosiddetto “grado” di Tripla A. Piotr Babieno, il CEO di Bloober Team, ha così dichiarato in merito:

Per anni, siamo stati un team specializzato in gioco con budget basso. Quando abbiamo iniziato a occuparci di più tipologie di produzioni, la cosa naturale è stata voler creare un gioco tripla A. Il progetto è grosso e per questo volevamo anche assumere personale specializzato, per questo ci siamo rivolti a Platige e abbiamo ricevuto non solo supporto sul fronte del business ma anche in termini creativi. Abbiamo ormai una certa esperienza, ma questa cooperazione ci ha dato modo non solo di ottenere materiali in grado di migliorare l’aspetto del gioco, ma anche input in altri termini, che potranno consentirci di rendere The Medium uno dei titoli più importanti della fine dell’anno.