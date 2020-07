Destroy All Humans!: pubblicato un teaser trailer di Lost Mission

By Domenico Coscione

Arriva da YouTube un nuovo teaser trailer di Destroy All Humans! che ci mostra un’inedita missione chiamata Lost Mission.

Black Forest Games, gli sviluppatori di questa versione migliorata del gioco, hanno rimodernizzato la grafica sfruttando la potenza dell’Unreal Engine 4 oltre a sistemare anche i controlli aggiungendo anche sfide speciali e i classici trofei e obiettivi. Durante il lavoro però hanno scoperto una missione inedita che nel titolo originale del 2005 non era stata importata, ma era rimasta all’interno degli archivi e dimenticata li, così hanno ben pensato di rispolverarla e inserirla all’interno della storia principale.

Vogliamo ricordarvi che Destroy All Humans! uscirà il 28 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.