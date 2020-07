Svelata la nuova mappa “The Big Ramp” di Skater XL

Easy Day Studios ha oggi svelato una nuova mappa di Skater XL per chi ama la velocità delle discese downhill e la libertà in aria – Introduciamo ‘The Big Ramp’! Disponibile dal lancio di Skater XL il 28 luglio per Xbox One, PlayStation 4 e PC, ‘The Big Ramp’ si ispira alle strutture delle rampe delle abitazioni del deserto che hanno rotto le barriere di ciò che è possibile in termini di verticalità e portata nello skateboard. ‘The Big Ramp’ comprende diverse dimensioni e forme delle rampe – da quelle retro ispirate agli anni’80 fino alle mega strutture degli ultimi anni. ‘The Big Ramp’ è un “paradiso del compensato” per esplorare e scoprire caratteristiche tecniche come quarterpipe, fianchi e tabletops.

Segui il tuo stile nella mappa ‘The Big Ramp’. Raggiungi altezze stratosferiche in una ferrovia arcobaleno o su diverse sporgenze. Se la tecnologia di transizione è ciò che stai cercando, dirigiti verso la mini zona, piena zeppa di piccoli quarterpipe. La sezione della rampa verticale è completa di angoli e molteplici variazioni di altezza che aspettano solo te. Crea clip sbalorditive nell’editor di replay in-game poiché le dimensioni e la verticalità della mappa impostate sul paesaggio aperto danno un senso di vertigine. Le meccaniche di gioco evolutive presenti in Skater XL consentono ai giocatori di divertirsi seguendo il proprio stile. Skater XL è il primo gioco di skateboard che arriva su tutte le principali piattaforme in oltre 10 anni e offre un gameplay completo basato sulla fisica con totale libertà di controllo ed espressione. Gioca con gli iconici Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta o Brandon Westgate per diventare un professionista dello skateboard o costruisci il tuo personaggio con caratteristiche uniche e attrezzatura autentica dei migliori marchi di skateboard. Immergiti nella sottocultura digitale di skate con più di 60 spot di skate reali collegati tra piazze, scuole, piscine, edifici, parcheggi e corridoi. Con un’enorme community di modding che ha creato migliaia di mappe, magazine digitali per skateboard, bobine di luci personali, marchi di gioco e tornei, Skater XL celebra la creatività e la dedizione della comunità skate. Skater XL sarà disponibile in digitale il 28 luglio su PS4, Xbox One e PC e in edizione fisica per PS4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch uscirà entro la fine dell’anno. Prossimamente ci saranno nuovi annunci relativi a Skater XL