Smoothie, Cracker e Judge arrivano in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Smoothie, Cracker e Judge arrivano in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Bandai Namco ha annunciato che da oggi, alcuni dei personaggi dell’arco narrativo di Whole Cake Island di One Piece ossia Smoothie, Cracker e Judge, sono giocabili da ora in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4. Ogni personaggio, giocabile per la prima volta nella serie Pirate Warriors, porterà in battaglia le proprie abilità e mosse uniche!

I tre personaggi sono parte del primo di 3 Character Pack, ognuno dei quali può essere acquistato singolarmente o essere ottenuto tramite il Character Pass.