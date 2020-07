Cyberpunk 2077: potremo completare il gioco anche senza terminare la storia principale

Durante un’intervista il lead Quest designer di Cyberpunk 2077, ovvero Pawel Sasko, ha dichiarato che il gioco potrà essere completato anche senza portare a termine la Quest principale!

Nello specifico, ha così dichiarato:

Abbiamo costruito la struttura di Cyberpunk 2077 basandoci sull’esperienza fatta con lo sviluppo di The Witcher 3: Wild Hunt. Avevamo la parte principale della storia e le subquest che si diramavano da lì: si tratta di una struttura che abbiamo denominato ‘the ear’, l’orecchio. In Cyberpunk 2077 abbiamo adottato invece un approccio a spiga di grano, con la storia principale al centro e le missioni secondarie che la circondano, prestandosi a diverse interpretazioni. Le sottotrame ci consentono infatti di fare qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima: influenzare la storyline principale al punto da consentire all’utente di completare il gioco senza neanche doverla portare a termine. Sarà dunque possibile arrivare alla fine di Cyberpunk 2077 e ottenere un finale differente a seconda delle scelte compiute, incontrare svariati personaggi e stabilire delle relazioni con essi, il tutto senza completare l’arco narrativo principale.