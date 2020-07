Fable potrebbe tornare su Xbox Series X? Secondo un insider lo scopriremo durante l’Xbox Game Showcase

Stando alle indiscrezioni di un noto insider conosciuto con il nickname Klobrille, durante l’evento Xbox Game Showcase scopriremo il ritorno di Fable su Xbox Series X.

L’insider ha comunicato che il nuovo capitolo della saga di Playground Games non verrà mostrato con una demo o il video di un gameplay ma tramite un piccolo trailer in computer grafica che dovrebbe però sopperire all’hype dei fan della serie. Infatti, l’insider ha così detto:

Tanto per regolare le aspettative, non credo che ci dovremmo aspettare un annuncio di Fable con una demo gameplay come succederà con Halo Infinite. Penso che sarà piuttosto una presentazione tipo quella che abbiamo visto con Horizon Forbidden West, dunque un trailer in-engine ma in qualche modo indicativo di quello che ci possiamo aspettare dal gioco.