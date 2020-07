Far Cry 6: Ubisoft corregge quanto dichiarato nell’ultimo tweet a proposito del gioco

Dopo quanto detto in un precedente tweet per quanto riguarda Far Cry 6in un precedente tweet per quanto riguarda Far Cry 6, che ha scatenato una polemica quasi inevitabile, Ubisoft ha corretto la sua dichiarazione.

Infatti, possiamo leggere dal tweet in calce:

Correggiamo la nostra risposta precedente. Il testo evidenziato nell’immagine si riferisce solo ai modelli di Xbox che faranno andare Far Cry 6 a 4K Ultra HD (Xbox One X e Xbox Series X). Il supporto Ubisoft non ha altre informazioni da aggiungere riguardanti gli altri sistemi.

Insomma, non è stato specificato che solo sulle due console di casa Microsoft raggiungerà i 4K e 60 fps ma sottolineavano che la Xbox One E non raggiungerà quel livello di prestazioni.