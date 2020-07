Crysis Remastered torna a mostrarsi con un video per la versione Nintendo Switch

By Domenico Coscione

Crytek ha pubblicato un nuovo trailer per mostrare la versione Nintendo Switch di Crysis Remastered a pochi giorni dalla sua uscita.

Nel video in calce alla notizia, potrete vedere l’effettiva resa grafica del gioco che gira sulla console ibrida di Nintendo mettendo in mostra la vegetazione e gli squali, come gli oggetti vengono distrutti sotto i nostri colpi, i giochi di luce e ombre e molto altro.

Vogliamo ricordarvi che Crysis Remastered uscirà il 23 luglio 2020 per Nintendo Switch, mentre la versione PlayStation 4, Xbox One e PC arriveranno tempo dopo.