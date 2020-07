Warhammer 40.000: Rites of War, è disponibile gratis su GOG.com

By Domenico Coscione

A partire da oggi fino al 19 luglio 2020 è disponibile in maniera gratuita Warhammer 40.000: Rites of War su GOG.com.

Per poter aggiungere questo titolo alla vostra collezione vi basterà andare sulla pagina del giveaway e cliccare sul pulsante giallo Get It Free.