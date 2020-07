Far Cry 6 girerà in 4K solo sulle console Microsoft, scatta la polemica

Arriva dalla rete una nuova polemica per un indiscrezione che arriva direttamente da un’immagine riguardante Far Cry 6, l’ultimo titolo della serie in sviluppo da Ubisoft.

Come è indicato sulla copertina, Far Cry 6 girerà a 4K nativi e reali solo su Xbox One e Xbox Series X ma non su PlayStation 4 e PlayStation 5. Questa cosa ha scatenato una polemica su Twitter.

Da una prima teoria si direbbe che sia una scelta puramente focalizzata sulle caratteristiche hardware delle due console ma aspettiamo dichiarazioni ufficiali in merito dalla casa di sviluppo.