Nel corso di una recente intervista ai microfoni di PC Games, Activision ha dichiarato di stare pensando ad altre piattaforme su cui pubblicare in futuro Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Come probabilmente saprete, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è atteso attualmente su PlayStation 4 e Xbox One per il mese di ottobre del 2020, restando quindi escluse le piattaforme di prossima generazione, Switch e PC.