Remnant: From the Ashes: il DLC Subject 2923 sarà disponibile dal 20 agosto

Perfect World Entertainment e Gunfire Games annunciano che Subject 2923, l’ultimo e più corposo DLC per Remnant: From the Ashes sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 20 agosto al prezzo di €9,99.

L’ultimo DLC per il celebre gioco survival action introdurrà la misteriosa base militare abbandonata del “Ward Prime”, una delle due zone uniche del DLC. Introdurrà anche una nuova modalità campagna “Subject 2923”, che conclude l’elettrizzante storia post-apocalittica di Remnant: From the Ashes e aggiunge nuovissime missioni, boss, armi, accessori, set di armatura e altro ancora. Inoltre, anche Remnant: From the Ashes – Complete Edition, che includerà il gioco base Remnant: From the Ashes, il primo DLC esclusivo Swamps of Corsus e il prossimo Subject 2923, sarà disponibile in digitale dal 20 agosto su PC e console al prezzo di €49,99. *Prezzo di listino, le conversioni di valuta del rivenditore regionale possono variare