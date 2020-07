Il cloud gaming arriva su Xbox Game Pass Ultimate a settembre

Phil Spencer ha annunciato oggi tramite un blog post che, a partire da settembre 2020, Xbox Game Pass Ultimate includerà l’accesso al cloud gaming senza costi aggiuntivi. Gli utenti del servizio potranno quindi giocare a oltre 100 titoli Xbox Game Pass dal proprio dispositivo mobile direttamente dal cloud.

Il lancio del cloud gaming all’interno dell’attuale ecosistema Xbox è un passo naturale, complementare ai progetti dell’azienda relativi alla console Xbox Series X e al PC gaming su Windows.

Il blog post ha inoltre confermato alcuni impegni presi da Xbox nei confronti dei giocatori per la fase di passaggio alla next-gen. La prossima generazione di console, infatti, sarà molto diversa da quelle che l’hanno preceduta e sarà caratterizzata dalla diffusione di nuove modalità di gioco, come il cloud gaming e i servizi di abbonamento, ma anche da nuove opportunità per giocare con i propri amici su diverse piattaforme. In questo panorama, Xbox si impegna sui seguenti fronti:

I giocatori saranno sempre i benvenuti: un impegno che si basa sia sul supporto della community, consentendo a tutti gli sviluppatori di portare i propri contenuti sulla piattaforma Xbox, sia sull’innovazione tecnologica per contrastare l’incitamento all’odio e comportamenti tossici.

I giocatori non saranno obbligati a passare alla next-gen: i titoli Xbox Game Studios che arriveranno nei prossimi anni saranno giocabili sia su Xbox Series X sia su Xbox One e l’azienda continuerà a supportare il cross-play, in modo che i gamer possano divertirsi con i propri amici a prescindere dalla piattaforma o dalla generazione di console utilizzata.

Grazie alla tecnologia Smart Delivery, i giocatori potranno comprare i titoli una volta sola e giocare sulle diverse generazioni di console senza costi aggiuntivi. Titoli molto attesi come Assassin’s Creed: Valhalla e Cyberpunk 2077 supporteranno lo Smart Delivery.