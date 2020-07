No Man’s Sky: arriva la nuova espansione Desolation

By Domenico Coscione

Arriva una nuova espansione per No Man’s Sky, uno dei titoli di questa generazione di console che ha fatto discutere non poco la critica e i videogiocatori.

L’annuncio, effettuato con la pubblicazione di un nuovo trailer, avrà un impronta horror in cui potremo esplorare i relitti di navi abbandonate alla ricerca di materiali o forme di vite di vita ostili, aggiungendo un po’di azione alla formula di gioco.

Questa nuova espansione amplia inoltre la storia del gioco aggiungendo caratteristiche nuove al tutto per una nuova esperienza di gioco che vi rapirà con le sue atmosfere horror.