Ghost of Tsushima: un nuovo update per sistemare i sottotitoli?

By Domenico Coscione

È stato annunciato che Ghost of Tsushima riceverà un nuovo update prima del lancio ufficiale.

All’interno del changelog dell’aggiornamento 1.04 ci sono alcune voci che fanno capire che verrà sistemato il problema dei sottotitoli, di cui molte testate si sono lamentate per essere troppo piccoli rendendo incomprensibili i sottotitoli nel caso in cui vogliate le voci originali dei personaggi.

Vogliamo ricordarvi che Ghost of Tsushima verrà rilasciato domani 17 luglio 2020 in esclusiva per PlayStation 4.