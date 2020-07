Final Fantasy: Crystal Chronicles – Remastered Edition: il multiplayer sarà solo online

By Domenico Coscione

Square Enix ha annunciato che in Final Fantasy: Crystal Chronicles – Remastered Edition non avrà il multiplayer offline ma solo online.

Stando alla casa di sviluppo questa scelta è dovuta a dei problemi tecnici che non permetterebbe di avere entrambe le modalità multiplayer, e loro hanno fatto ricadere la scelta sulla componente online piuttosto che quella offline, nonostante sia presente nella versione originale, per garantire un’ esperienza cross-platform nonostante siano in molti ad essersi lamentati di questa scelta.

Vogliamo ricordarvi che Final Fantasy: Crystal Chronicles – Remastered Edition uscirà il 27 agosto 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android.