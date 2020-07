Lo sparatutto 3v3 Rocket Arena è disponibile da oggi, in cross-play, per console e PC

Electronic Arts, insieme allo studio Final Strike Games, ha annunciato che Rocket Arena, un esplosivo sparatutto 3v3 in cui i missili hanno il controllo su tutto, è ora disponibile con supporto cross-play su PlayStation®4, Xbox One e PC tramite Origin™ e Steam. Con una scelta di 10 eroi, stili di gioco personalizzabili e un’azione altamente competitiva, Rocket Arena offre combattimenti frenetici viscerali che infrangono le convenzioni del genere e si differenzia rispetto a qualsiasi altro titolo della categoria.

“Il nostro gioco è un unico e autentico hero shooter, diverso da qualsiasi cosa i giocatori abbiano provato prima. All’apparenza, il combattimento è divertente e frenetico, ma dietro le quinte si cela un gioco solido, profondo e altamente competitivo, pieno di missili e stimolante da padroneggiare“, ha dichiarato Kevin Franklin, Co-Founder di Final Strike Games. “La partnership con EA ha permesso al nostro team di realizzare una visione senza compromessi di Rocket Arena. Con il loro supporto, abbiamo creato un videogioco multiplayer intenso, un mondo e un IP ricchissimi di cui siamo incredibilmente fieri. Ci sono già una miriade di contenuti post-lancio gratuiti e non vediamo l’ora di condividere tutto quello che abbiamo in serbo per i nostri giocatori.”

Al momento del lancio, Rocket Arena darà ai giocatori l’accesso a tutti e 10 gli eroi a scelta, che presentano 100 livelli di progressione, 10 mappe diverse, 22 artefatti per cambiare il gameplay, giochi personalizzati, nonché classifiche social e playlist. Il titolo includerà anche 4 modalità competitive, una modalità cooperativa, un livello dedicato alla modalità di allenamento e pratica, sfide giornaliere e settimanali e dozzine di cosmetic items, che possono essere sbloccati attraverso la progressione nel gioco.

Rocket Arena offre diversi e unici meccanismi per amplificare l’esperienza di gioco: tra questi, il Blast Meter, indica ai giocatori quanto lontano voleranno i loro avversari mentre tentano di gettarli fuori dall’arena. Inoltre, i giocatori non sono mai esclusi del tutto dall’azione. Una volta KO, infatti, tornano nell’arena per sorvegliare lo scenario e prepararsi nuovamente a lottare, tenendo così tutti i concorrenti sulle spine. In aggiunta, ogni eroe ha una propria personalità distintiva, uno stile di gioco personale e un lanciarazzi caratteristico, con un ampio ventaglio di abilità che permettono ai giocatori di sfoggiare una varietà di movimenti avanzati come il lancio di un razzo mentre si spara, si schiva un colpo e si compie una combo di fuoco.

Come se non bastasse, il Twitch Rivals Program ospiterà la Rocket Arena Crater Cup, un torneo all’italiana in cui le otto squadre con i migliori missili, capitanate da noti influencer di videogiochi e streamers, gareggeranno in partite 3v3 per avere la possibilità di vincere 100K $. Il torneo inizierà oggi alle 22:00 su Twitch.tv/twitchrivals e chiunque si sintonizzerà avrà la possibilità di ottenere gratuitamente una copia del gioco tramite alcuni codici-omaggio rilasciati durante l’evento.

Final Strike Games ha in serbo una serie di contenuti pianificati per il lancio di Rocket Arena e non solo. Rocket Arena avrà un piano post lancio a scadenza trimestrale che aggiungerà nuovi personaggi ed eventi a tempo limitato, nuove mappe e modalità gratuite per tutti i giocatori. Ogni stagione racconterà più a fondo la tradizione che sta dietro agli eroi e il mondo di Crater, introducendo allo stesso tempo una vasta gamma di cosmetic items, un Blast Pass, una nuova classifica stagionale e molto altro. La prima stagione di Rocket Arena avrà inizio il 28 luglio, solo due settimane dopo il lancio, con un nuovo eroe, Flux, 10 nuove playlist, che rappresentano i social di Rocket Arena, modalità PvE e una classifica delle sfide giornaliere e settimanali. Per più informazioni su Rocket Arena, visita RocketArena.com.

Rocket Arena è classificato PEGI 12 ed è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam. L’edizione standard può essere acquistata a 29,99 €, mentre l’edizione Mythic a 39,99 € include tutti i contenuti dell’edizione standard oltre al cosmetic dal più alto punteggio, “Mythic Guardian Phoenix Jayto Outfit”, insieme a 15 effetti personalizzati, 3 Epic cosmetics, 2 percorsi VFX epici e 1.000 Rocket Fuel, bonus per acquistare la prima stagione Blast Pass (a 950 Rocket Fuel).

L’etichetta EA Originals è presente solo sui migliori videogiochi dei più appassionati e talentuosi studios in tutto il mondo. Per rimanere aggiornato sui titoli dell’etichetta EA Originals, visita http://www.ea.com/ea-originals. Per saperne di più sui partner EA e sul loro approccio in supporto agli studios indipendenti visita http://www.ea.com/partners.

I membri di Origin Access Premier godono dell’accesso illimitato alla Mythic Edition di Rocket Arena su PC a partire da oggi. I membri di EA Access e Origin Access ricevono uno sconto del 10% sull’acquisto completo del gioco con l’esclusivo Epic Show Time Mysteen outfit. Per maggiori dettagli o per diventare un membro, visita ea.com/subscribe.