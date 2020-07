Il DLC “Etiopia” di Civilization VI sarà disponibile dal 23 luglio

Il pacchetto Etiopia comprende un nuovo leader e una nuova civiltà – l’Etiopia – nonché un nuovo Distretto e altri edifici. I DLC include inoltre una nuova modalità di gioco opzionale chiamata Società segrete*. Questa modalità di gioco aggiunge quattro potenti e misteriose Società segrete al mondo, dove la scoperta di una Società sblocca un Governatore unico con potenti bonus che i giocatori non hanno bisogno di assegnare a una città. Una volta che si diventa membri di una Società, ci si impegna a farne parte per il resto del gioco. Le alleanze con i giocatori che sono membri della stessa Società generano più rapidamente i Punti Alleanza, e questi giocatori avranno una migliore opinione di voi in diplomazia. I giocatori che sono membri di un’altra Società, tuttavia, non vi ameranno una volta che saranno a conoscenza della vostra affiliazione.

