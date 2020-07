eFootball PES 2022 confermato per la next-gen da un teaser trailer

Konami ha annunciato attraverso la pubblicazione di un teaser trailer l’arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X di eFootball PES 2022.

A differenza del capitolo 2021 che sarà un semplice aggiornamento del titolo 2020, Konami ha voluto precisare che il titolo in arrivo sulla next gen sarà un salto di qualità rispetto ai precedenti tanto da essere un gioco a se piuttosto che un altro aggiornamento. I tempi d’attesa saranno lunghi, quindi il publisher ha davanti a se tutto il tempo per non commettere errori e deludere le aspettative dei fan che attendono ogni anno con ansia il nuovo capitolo della serie calcistica, utilizzando il nuovo motore Unreal Engine per raggiungere nuovi standard grafici più fotorealistici che mai.

