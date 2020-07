Nintendo Switch Online: ecco i nuovi titoli per NES e SNES che sono disponibili a partire da oggi

By Domenico Coscione

Per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio che permette di giocare online con altri giocatori e che mette a disposizione le librerie di alcuni giochi per Nintendo Entertainment System (NES) e Super Nintendo Entertainment System (SNES), potranno giocare a tre nuovi titoli per queste due app.

Con la prima, ovvero NES, avranno come nuovo titolo a disposizione The Immortal, un gioco appartenente al genere adventure di Electronic Arts uscito nel 1990 con un’ambientazione dark fantasy. Con il secondo invece, ovvero SNES, possiamo giocare gratuitamente a Donkey Kong Country, uno dei platform 2D sviluppato da Rare e amato da tutti i videogiocatori, e Natsume Championship Wrestling, un titolo sul wrestling con una buona quantità di combattimenti e mosse da utilizzare per sconfiggere l’avversario sul ring.