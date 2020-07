Konami annuncia SUPER BOMBERMAN R ONLINE per Google Stadia

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi di essere al lavoro su un nuovo titolo della serie Bomberman che si chiamerà SUPER BOMBERMAN R ONLINE e che sarà disponibile questo autunno per Stadia.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà basato sul titolo di successo Super Bomberman R (SBR) e offrirà anche una nuova modalità “Battle 64” con supporto per battaglie online, su diversi livelli di gioco, fino a 64 giocatori. SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà il primo videogioco a sfruttare la funzionalità Crowd Play di Stadia che permetterà agli spettatori YouTube di unirsi alle partite online multiplayer dei loro streamer preferiti.

Questo nuovo videogioco introdurrà, rispetto al predecessore, una più grande possibilità di personalizzazione che riguarderà i personaggi giocabili (ripresi da SBR e da altri videogiochi KONAMI), costumi, accessori. Per la prima volta saranno disponibili delle skin e diversi effetti esplosivi per le bombe.

Maggiori informazioni sulla data di lancio, sulle personalizzazioni, sulle modalità di gioco e sulle modalità di interazione di SUPER BOMBERMAN R ONLINE verranno rilasciate successivamente.