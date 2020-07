20 nuovi titoli in arrivo su Google Stadia

In occasione dell’ultimo Stadia Connect, Google ha annunciato che venti nuovi titoli sono in arrivo sulla console e che cinque di questi saranno delle vere e e proprie esclusive.

I titoli in arrivo sono i seguenti:

One Hand Clapping (available now)

PUBG season 8 (launching July 30, 2020)

Serious Sam 4 (launching August, 2020)

PGA Tour 2K21 (launching August 21, 2020)

Super Bomberman R Online (launching Fall, 2020)

NBA 2k21 (launching Fall, 2020)

Sekiro: Shadows Die Twice (launching Fall, 2020)

Dead by Daylight (launching September, 2020)

Hitman (launching September 1, 2020)

Hitman 2 (launching September 1, 2020)

WWE 2K Battlegrounds (launching September 18, 2020)

Hello Neighbor (launching September 20, 2020)

Outriders (launching Holiday, 2020)

Hello Neighbor: Hide & Seek (launching Holiday, 2020)

Hitman 3 (launching January, 2021)

Tra le cinque esclusive in questione ci sono Outcasters, sviluppato dal team che si è occupato di Gears Tactics e Orcs Must Die!3. Le altre tre esclusiva non sono state ancora rivelate.