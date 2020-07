Death Stranding porta l’epopea di Sam Porter su PC

L’epopea di DEATH STRANDING, nata, sfidando ogni definizione di genere dalla mente visionaria di Hideo Kojima e realizzata dal team KOJIMA PRODUCTIONS, dopo essere stata accolta e acclamata dalla critica mondiale, esce oggi anche per PC ed è disponibile in tiratura limitata nella versione speciale retail a un prezzo di €69.99 e in versione digitale standard sulle piattaforme Steam e Epic Games Store a un prezzo di €59.99. Pubblicato in tutto il mondo da 505 Games, DEATH STRANDING viene rilasciato oggi con nuove funzionalità e contenuti giocabili, disponibili esclusivamente per i giocatori PC. Tra questi, il supporto ai display ultra-wide, un frame rate elevato, supporto alla tecnologia avanzata di NVIDIA e un’emozionante crossover in-game con la popolare serie di giochi Valve, Half-Life e Portal.

