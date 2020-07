Far Cry 6 non avrà il doppiaggio in italiano

Arriva da qualche ora una brutta notizia per i videogiocatori italiani per quanto riguarda uno dei titoli rivelati da Ubisoft.

Far Cry 6, l’ultimo capitolo della saga rivelato durante l’Ubisoft Forward, non avrà il doppiaggio in lingua italiana ma i sottotitoli e i menù saranno anche nella nostra lingua. Non si conoscono i dettagli per quanto riguarda questa strana scelta da parte di Ubisoft Italia, non è stato emanato un comunicato ufficiale a riguardo, ma attendiamo notizie da parte sua a riguardo.