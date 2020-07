David Jaffe e il tweet galeotto sulla Console War

David Jaffe, uno sviluppatore molto esperto creatore di Twisted Metal e God of War, ha espresso un suo parere sull’Xbox Game Pass, ovvero sul servizio in abbonamento di Microsoft, che ha dovuto cancellare successivamente… Ma andiamo con ordine!

Il tweet “galeotto” è il seguente:

Ok, Carrion è gratuito dal giorno di lancio sul Gamepass?!?! Porco giuda!!!! Amici di PlayStation, vi amo davvero, ma cosa state facendo?!? In questo momento il Gamepass è il miglior affare di tutta l’industri. Avanti Sony, contrattacca!

Dopo aver pubblicato queste parole è stato attaccato verbalmente dagli utenti PlayStation, offendendolo in modo davvero pesante, dovendo cancellare il post per evitare ulteriori commenti offensivi. Infatti, cancellato il post ne ha pubblicato un altro in cui spiega la situazione venutasi a creare:

Ho cancellato il mio tweet, Dio mi perdoni! Avevo dato un po’ di amore a un produttore diverso da Sony. Avevo dimenticato che non è consentito e che avrei scatenato un mucchio di stronzi di trent’anni che non vedono l’ora di combattere la console war. Dio, certe volte odio davvero la cultura dei videogiochi.

In suo aiuto è venuto Cory Barlog, game director dell’ultimo capitolo di God of War, che appoggiandolo ha scritto:

Che schifo, mi dispiace Dave. Amo giocare su PlayStation, la mia Xbox, la mia Nintendo Switch e il mio PC fin troppo costoso. Si fotta questa assurda console war.

Sony really need a push on ps now. We don't even have the service in Latin America @davidscottjaffe @PlayStation pic.twitter.com/kTqyi3ZyAQ — Sergio Hannibal (@Hannibalser) July 12, 2020