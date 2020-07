Nintendo Switch si aggiorna con l’update 10.1.0

La console ibrida di casa Nintendo si aggiorna con un nuovo update che verrà rilasciato oggi, arrivando alla versione 10.1.0.

I cambiamenti non sono drastici, ma aiutano a migliorare in maniera generica la stabilità di sistema per migliorare l’esperienza dell’utente risultando quindi una patch di minore entità. Non appena accenderete la vostra Nintendo Switch la console vi avviserà automaticamente che c’è un nuovo aggiornamento firmware.