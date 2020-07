Cyberpunk 2077 non avrà una demo, parola di CD Projekt RED

Arriva direttamente da CD Projekt RED la notizia che Cyberpunk 2077 non avrà una demo prima dell’uscita ufficiale del gioco.

Sull’account ufficiale di Twitter i ragazzi dello studio di sviluppo hanno risposto a un utente che ha posto loro questa domanda, dicendole che creare una demo per il pubblico richiede un sacco di risorse e test facendo capire come la mole di lavoro per portare a compimento il gioco sia tale da non poter togliere ulteriore tempo e risorse per la creazione di una demo.

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC ma non si conosce ancora né se verrà rilasciato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X né in che modo.