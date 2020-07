Hyper Scape: la open beta è già disponibile su PC

A partire da oggi è disponibile la open beta di Hyper Scan, il nuovo sparatutto di Ubisoft, che può essere giocata anche tramite il servizio streaming GeForce Now.

La nota ufficiale di NVIDIA così recita:

Entra subito nel fantastico mondo di Neo Arcadia senza aspettare i download. A partire da questo momento tutti i membri Free e Founders possono giocare al gioco in stile battle royale di Ubisoft su PC, Mac, SHIELD TV e dispositivi Android. Combatti e trova la tua strada attraverso i quartieri di Neo Arcadia, una città virtuale piena di grattaceli dai quali godere di una spettacolare visuale e che ridefiniscono i concetti di verticalità nel gioco. Impegnatevi per vincere i combattimenti più difficili mentre esplorate le strade, gli interni e i tetti di questo mondo fantastico. E l’estensione Crowncast Twitch di Hyper Scape permette agli spettatori di votare in tempo reale quali sono gli effetti più belli e d’impatto del gioco. I giocatori possono iscriversi all’open beta di Hyper Scape qui e giocare su Uplay PC gratuitamente anche adesso. Inoltre, il titolo è stato inserito su GeForce NOW e, di conseguenza i membri potranno giocarci direttamente sulla piattaforma.