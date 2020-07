Ubisoft Forward: ecco come ottenere Watch Dogs 2 dopo i problemi di ieri

Durante l’evento Ubisoft Forward tenutosi ieri sera, in base al tempo impiegato per visualizzare la streaming avremmo ottenuto dei regali gratuiti tra i quali una copia gratuita di Watch Dogs 2 da scaricare tramite UPlay.

Purtroppo, i server di Ubisoft si sono sovraccaricati a causa dell’elevata affluenza e di conseguenza non tutti hanno ottenuto i rewards. È arrivata però una pronta soluzione dalla software house per ottenere il tutto, semplicemente cliccando su questa pagina e loggandosi con il proprio account Ubisoft.

Cosa ne pensate della conferenza? Quali titoli vi hanno convinto di più?

😍Thank you for tuning in to #UbiForward!

🎁You can register to receive the Rewards previously offered during the event : https://t.co/gB6F8fIbDV pic.twitter.com/0ACH2WfmyD

— Ubisoft Club (@UbisoftClub) July 13, 2020