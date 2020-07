Sony conferma: Ghost of Tsushima avrà il doppiaggio in italiano

Arriva in data odierna la conferma ufficiale da parte di Sony che Ghost of Tsushima avrà il doppiaggio in italiano e che arriverà con la patch del day one dal peso di 8 GB.

Nonostante già così il titolo si prospetta uno dei migliori della generazione, siamo sicuri che le voci in italiano doneranno un fascino ancor più particolare al tutto. Per chi non conosce ancora il titolo, controlleremo un abile samurai che combatterà durante la guerra sull’Isola di Tsushima contro l’avanzata dell’esercito mongolo. Jin, il nostro protagonista, sconfitto in battaglia tornerà come un Fantasma per vendicarsi e porre fine all’avanzata dei invasori.

Vogliamo ricordarvi che Ghost of Tsushima uscirà il 17 luglio 2020 in esclusiva per PlayStation 4.