Cyberpunk 2077: un nuovo video mostra la Katana in azione

Arriva da YouTube un nuovo video che mostra una delle armi più letali del gioco Cyberpunk 2077, il nuovo titolo di CD Projekt RED che tutti stanno aspettando con trepidazione.

In questo video, che troverete in calce alla notizia, ci vengono mostrate alcune sequenze in cui il protagonista usa una Katana come arma d’attacco, dimostrando di saperci piuttosto fare nell’usarla e che non solo può infligge parecchi danni ma grazie ai riflessi di V potremo usarla per deviare proiettili e attacchi di vario genere.

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.