Microsoft Flight Simulator: a breve partirà la Closed Beta

Microsoft Flight Simulator sta per entrare nella fase beta, permettendo ai candidati selezionati di provare in anteprima questo titolo che ha tutte le carte in regola per regalare emozioni uniche.

La Closed Beta è una fase molto avanzata del gioco, che potrà essere ulteriormente perfezionata grazie ai feedback che un gruppo di giocatori scelti potrà rilasciare durante la prova.

Vogliamo ricordarvi che la Closed Beta di Microsoft Flight Simulator, che non accetta ulteriori iscrizioni, inizierà il 30 luglio 2020 per Xbox One e PC.