Tomb Raider: The Ultimate Experience, rivelata la data d’uscita del nuovo titolo per tutte le console

Crystal Dynamics e Square Enix hanno svelato un nuovo titolo della serie Tomb Raider, avente protagonista la cacciatrice di tesori più affascinante nel mondo videoludico, chiamato Tomb Raider: The Ultimate Experience.

Come possiamo evincere dalla locandina in calce alla notizia, più che un nuovo capitolo sarà una trilogia contenente tre diversi titoli molto datati, rimessi a lucido per l’attuale generazione di console. Infatti, partendo da sinistra, abbiamo un capitolo la cui grafica ricorda i titoli per la prima PlayStation, quella centrale la Xbox 360/PlayStation 3 mentre quella di destra ricorda uno degli ultimi titoli usciti, ovvero Lara Croft and the Guardian of Light.

Al momento, l’immagine è trapelata online e bisogna aspettare un ulteriore conferma dai due colossi, nonostante sia riportata come data d’uscita il 27 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.