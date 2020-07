Arrivano le portaerei tedesche con l’ultimo aggiornamento di Wolrd of Warship

È arrivato su World of Warships il nuovo aggiornamento 0.9.6, che dà il via a un nuovo evento incentrato sull’attesissima introduzione delle portaerei tedesche in accesso anticipato. Le nuove portaerei tedesche sono la Rhein di livello IV, la Weser di livello VI e la August von Parseval di livello VIII: tutte e tre possono essere ottenute completando speciali missioni di combattimento, che si possono trovare nei container Portaerei tedesche.

Le storiche portaerei tedesche che appaiono in World of Warships sono state progettate o parzialmente costruite durante la seconda guerra mondiale, ma non furono mai varate. In World of Warships sono equipaggiate con aerei offensivi con un nuovo tipo di munizione: i razzi perforanti, capaci di infliggere ingenti danni alle cittadelle nemiche se riescono a perforarne la corazza. I bombardieri tedeschi lanciano bombe perforanti, particolarmente efficaci contro i bersagli più lenti. Sono muniti di siluri veloci e a corta gittata, che però infliggono solo danni moderati. Gli aeroplani vantano un’elevata velocità, ma sono tendenzialmente fragili poiché hanno poca integrità.

Le nuove portaerei tedesche possono essere ottenute tramite i container Portaerei tedesche che i giocatori ricevono in ricompensa completando missioni di combattimento, Direttive, Consegne del giorno o partecipando agli streaming. I container possono anche contenere la mimetica consumabile “Nero-bianco-rosso” e altre ricompense. Completando speciali serie di missioni di combattimento si riceveranno Gettoni tedeschi, che si possono usare per ottenere ricompense nell’Armeria come la mimetica permanente Croce di ferro per la Großer Kurfürst di livello X, la Z-52 di livello X, la Hindenburg di livello X e la Manfred von Richthofen di livello X, che potranno essere ricercate in futuro; altre possibili ricompense sono le mimetiche consumabili “Nero-bianco-rosso”, crediti e segnali.

L’aggiornamento 0.9.6 introduce inoltre un rinnovato e ribattezzato menu Equipaggiamento (che prima era la scheda Moduli). I giocatori possono ora usufruire di un’interfaccia più lineare per gestire potenziamenti, consumabili e moduli di una nave da un’unica e semplice finestra. Le navi che non sono ancora state acquistate possono inoltre essere viste nella nuova modalità Anteprima. L’aggiornamento include anche altri utili e interessanti ritocchi che semplificheranno molto la vita dei giocatori.

L’aggiornamento 0.9.6 porta con sé una nuova stagione di battaglie classificate con formato 7 contro 7 e navi di livello VIII, una versione aggiornata del Porto di Amburgo, altri miglioramenti come aggiornamenti dei parametri audio, nuovi effetti sonori, e infine miglioramenti dell’HDR nei porti Base Navale, Azur Lane, Dragone e Base di Sarushima.